Порядок пересечения админчерты с оккупированным Крымом меняется с 9 февраля

КИЕВ. 16 января. УНН. С 9 февраля 2020 года вступают в силу изменения в порядке, которые касаются выезда на временно оккупированную территорию Украины и въезда с нее граждан Украины в возрасте до 16 лет. Об изменениях сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Согласно изменениям, выезд на ВОТУ детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении кого-то из родителей* или уполномоченных ими лиц. Такая возможность возникает, если эти дети въехали на подконтрольную украинской власти территорию в сопровождении этих взрослых (одного из родителей или уполномоченных ими лиц)", - разъяснили пограничники.

Как отмечается, в таких случаях наличие второго родителя или поручений от него не обязательно.

"Выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на временно оккупированную территорию Украины, родители* которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования", - добавили в ГПСУ.

Также сообщается, что въезд на ВОТУ граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, и выезд с ВОТУ лиц, выезжали с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, осуществляется при предъявлении справки, выданной территориальным органом (подразделением) ГМС.

"Кроме того отметим, изменениями предусмотрено, что выезд на ВОТУ и въезд с нее граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - отметили пограничники.

Добавим, *родители - имеется в виду - родители (усыновители), опекуны, попечители или иные законные представители.

Напомним, в конце декабря прошлого года правительство упростило пересечение черты Херсонскйо области с Крымом для детей в возрасте от 14 до 16 лет.