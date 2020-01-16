Белый дом нарушил закон, заморозив военную помощь Украине - регулятор

КИЕВ. 16 января. УНН. Административно-бюджетное управление Белого дома нарушило законодательство, заморозив военную помощь Украине. Об этом в четверг сообщило в отчете Главное контрольное управление США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса), передает УНН.

“Сегодня GAO вынесло юридическое решение, в котором сделало вывод, что административно-бюджетное управление (OMB) нарушило закон, удержав около 214 млн долларов США, выделенных Минобороны на помощь Украине в обеспечении безопасности. Президент имеет узкие, ограниченные полномочия по удержанию ассигнований в соответствии с Законом 1974 года о бюджете Конгресса и контроле за его изъятием. OMB сообщил GAO, что оно удерживает средства для обеспечения того, чтобы они не расходовались таким образом, который может противоречить внешней политике Президента. Закон не разрешает OMB удерживать средства по политическим соображениям”, — говорится в заявлении управления.

Как сообщал УНН, ранее сегодня партнер личного адвоката президента США Лев Парнас заявил, что президент США Дональд Трамп был в курсе давления на Украину.