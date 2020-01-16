Регистрация | Вход |
USD: 24,03 0,0982  EUR: 26,69 0,0684 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 16 января 2020 23:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
25380
Версия для печати

Гончарук предложил уволиться работникам НАПК, которые лишь имитируют бурную деятельность

Гончарук предложил уволиться работникам НАПК, которые лишь имитируют бурную деятельность

КИЕВ. 16 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил нового председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, а кроме того - призвал всех, кто имитирует бурную деятельность и проверяет информацию для "галочки" уволится, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Человеку, который борется с коррупцией на топ-должностях, точно будет нелегко. Но в профессиональной компетентности господина Новикова не сомневаюсь - уверен, что у него получится обеспечить честную, прозрачную и, самое главное, эффективную работу ведомства. У руководителя НАПК должна быть нулевая толерантность к коррупции! Так же, как и у остальных работников Агентства", - подчеркнул глава правительства.

Он обратился ко всем работникам НАПК: "Все те, кто имитируют бурную деятельность, делают вид, что насыщено работают и проверяют информацию для "галочки" - не тратьте наше время, пишите заявление на увольнение сразу!"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гончарук после заявления о "профане в экономике" обещает и в дальнейшем ее менять

Гончарук также поблагодарил Наталью Новак, которая в сложный переходный период взяла на себя ответственную роль исполняющей обязанности председателя НАПК и обеспечила спокойный переход дел в руки нового руководителя.

Премьер-министр подчеркнул, что борьба с коррупцией - топ-приоритет правительства, и качественная и бесперебойная работа антикоррупционных институтов - ее неотъемлемое условие.

Ранее новый глава НАПК анонсировал полную автоматизацию проверки деклараций.

Источник: УНН
Теги: Украина, НАПК, Алексей Гончарук
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram

Loading...
Loading...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.