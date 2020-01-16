Полковника Ноздрачева понизили в должности

КИЕВ. 16 января. УНН. Полковника Вооруженных Сил Украины Алексея Ноздрачева, который заявил о “готовности украинской армии к реинтеграции с российской”, понизили в должности и отстранили от дальнейшего прохождения службы в сотрудничестве с Генштабом ВСУ. Об этом сообщает пишет Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины (ВСП ВСУ), информирует УНН.

Отмечается, что ВСП ВСУ завершило служебное расследование относительно обнародования начальником Управления гражданско-военного сотрудничества ВС Украины полковником Алексеем Ноздрачев заявлений, “выходящих за пределы его служебных обязанностей”.

“В ходе расследования военнослужащий предоставил исчерпывающие объяснения и, в частности, прошел тщательную процедуру опроса с использованием полиграфа. Обстоятельства и условия события также были всесторонне изучены специалистами военной контрразведки Службы безопасности Украины”, — говорится в сообщении.

Во время расследования ВСП ВСУ установили, что постороннего влияния на полковника Алексея Ноздрачева не было. В то же время, офицер грубо нарушил требования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность военных должностных лиц.

“По результатам служебного расследования полковник Алексей Ноздрачев привлечен к дисциплинарной ответственности — понижение в должности. Дальнейшее прохождение службы военнослужащим не будет связано с руководством подразделением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины”, — резюмировали в сообщении.

Ранее сообщалось, что полковника Ноздрачева отстранили на время служебного расследования.