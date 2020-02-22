В Госпродпотребслужбе рассказали, есть ли антибиотики в украинском мясе

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Проведенные Госпродпотребслужбой исследования указывают на то, что в украинском мясе нет остатков антибиотиков. Об этом сообщили УНН в ведомстве.

“Планами государственного мониторинга остатков ветеринарных препаратов и загрязнителей предусмотрен отбор и проведение лабораторных исследований (испытаний), в том числе антибактериальных субстанций (антибиотиков) и по проведенным результатам которых, в необработанных пищевых продуктах животного происхождения, остатков антибиотиков не выявлено”, — отметили в Госпродпотребслужбе.

Также там сообщили, что в настоящее время активно занимаются изучением темы резистентности к антибиотикам, которая беспокоит весь мир.

“Что касается повышения осведомленности об устойчивости к антимикробным препаратам и популяризации передового опыта в данной сфере, информируем, что представители Госпродпотребслужбы вместе с представителями министерств, общественных объединений и ассоциаций постоянно принимают участие в международных и национальных симпозиумах, конференциях и тренингах по вопросам антибиотикорезистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам”, — отметили в Госпродпотребслужби.

В прошлом году во Всемирной организации здравоохранения объявили о запуске новой глобальной кампании по борьбе с лекарственной устойчивостью, которую принято называть “антимикробной резистентностью”.

“Антимикробная резистентность — одна из крупнейших на сегодня проблем в сфере здравоохранения, которая грозит перечеркнуть целый век медицинских достижений ... Все страны должны найти баланс между использованием антибиотиков и мерами по борьбе с лекарственной устойчивостью”, — сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Именно поэтому использование антибиотиков производителями пищевых продуктов — одна из самых больших проблем современности.

1 января 2020 года ассоциация “Союз птицеводов Украины” начала мониторинг крупнейших производителей курятины и яиц на использование антибиотиков.

Речь идет о контролируемом мониторинге остатков ингибиторов и токсинов в кормах, воде, конечной продукции и продуктах жизнедеятельности птицы в течение всего цикла ее выращивания на четырех предприятиях — членах ассоциации, которые добровольно согласились пройти тестирование, речь о:

ЗАО “Мироновская птицефабрика” Группы МХП (ТМ “Наша Ряба”)

ООО “Винницкая птицефабрика” Группы МХП (ТМ “Наша Ряба”)

ЗАО “Владимир-Волынская птицефабрика” (ТМ “Эпикур”)

ООО “Ясенсвит” ГК “Ovostar Union” (ТМ “Ясенсвит”).

В случае успешного прохождения аудита, эти производители получат право наносить на свою продукцию маркировку “без антибиотиков”.