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ЕС и НАТО осудили масштабную кибератаку на Грузию

ЕС и НАТО осудили масштабную кибератаку на Грузию

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Евросоюз и НАТО остро осудили масштабную кибератаке на Грузию, совершенную в октябре прошлого года. ЕС и в дальнейшем будет помогать Грузии в усилении ее устойчивости к киберугрозам, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Мы обеспокоены ростом безответственного и дестабилизирующего поведения в киберпространстве и в дальнейшем будем решать проблемы, возникающие в киберпространстве как внутри ЕС, так и для нашей внешней политики и политики безопасности", - отмечается в заявлении от имени всех членов Евросоюза.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил атаку и заявил о "коварной киберактивности". Он также отметил важность предсказуемого, основанного на нормах и безопасного киберпространства.

Напомним, неизвестные под видом иранских хакеров взломали один из правительственных сайтов США.

Источник: УНН
Теги: ЕС, НАТО, Грузия, киберугроза
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