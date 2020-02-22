ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
КИЕВ. 22 февраля. УНН. 21 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:
вблизи Красногоровки - с миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин;
рядом с Павлополем - с миномета калибра 82 мм - 10 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Лебединского - с 82-мм миномета - 21 мина;
в районе населенного пункта Новотроицкое - с ручного противотанкового гранатомета;
вблизи Песков - из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.
неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов по нашим позициям, а именно:
два раза рядом с Орехово - с миномета калибра 120 мм - 20 мин и 10 мин с 82-мм миномета, а также 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета;
неподалеку Луганского - с миномета калибра 120 мм - 5 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем;
вблизи Майского - с 82 мм миномета - 2 мины, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
в районе населенного пункта Новотошковское - с миномета калибра 82 мм - 8 мин и 10 выстрелов из автоматического станкового гранатомета;
рядом с Новолуганским - с 82-мм миномета - 4 мины, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вчера, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С начала этих суток, 22 февраля, российские оккупационные войска два раза обстреляли наши позиции, а именно: рядом с Марьинкой - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 3 выстрела; в районе населенного пункта Новомихайловка - с 120-мм миномета - 5 мины.
За текущие сутки потерь нет.
Напомним, на всех участках разведения сохраняется стабильная ситуация.