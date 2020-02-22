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На Буковине изъяли рекордную партию контрабандных сигарет

На Буковине изъяли рекордную партию контрабандных сигарет

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Черновицкой области за этот год пограничники изъяли рекордную партию контрабандных сигарет. Почти 150 ящиков подакцизного табака в Румынию пытались переправить жители пограничного Красноильска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкого пограничного отряда.

Группу молодых людей, которая направлялась с носилками в сторону границы, обнаружил пограничный наряд отдела "Красноильск". С появлением пограничников мужчины прибегли к бегству. Не остановили беглецов и предупредительные выстрелы в воздух. Однако, в ходе преследования правонарушителей, пограничникам удалось выйти на след одного из беглецов, в этом им помогла служебная собака.

Жителя Красноильска пограничники задержали около полуночи.

Проверяя прилегающую к границе территорию группой реагирования и резервом, который прибыл на участок границы выявлено более 50 пакетов с сигаретами различных марок, в том числе и дорогих таких, как Marlboro, Ashima, Winston. В целом пограничники обнаружили 146 ящиков подакцизного товара, по предварительной оценке стоимость сигарет, потерянных правонарушителями, составляет 2 - 2,5 миллиона гривен.

В отношении задержанного, то ему придется ответить за попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение законным требованиям представителей Госпогранслужбы.

Мероприятия по установлению остальных лиц, причастных к данному правонарушению, продолжаются.

Напомним, на Закарпатье задержали водолазов-контрабандистов с партией сигарет.

Источник: УНН
Теги: контрабанда, сигареты, Черновцы и Черновицкая область
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