В Киеве в результате пожара в квартире погиб человек

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В пятницу в 15:40 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по ул. Автозаводской, 7, в Оболонском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

К месту вызова сразу же были направлены пожарных из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По прибытию было установлено, что пожар возник в одной из квартир на 9 этаже.

Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара.

В 16:23 пожар на площади 10 кв. м пожарные локализовали, а в 16:37 - ликвидирован.

Во время пожара бойцы обнаружили в квартире тело мужчины 1961 года.

В результате пожара сгорели личные вещи, повреждена мебель, межкомнатные двери, закопчены стены и потолок квартиры.

На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений Киевского гарнизона.

Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, в Павлограде горело общежитие: спасены 10 человек, из них трое детей.