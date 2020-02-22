В Киеве в результате пожара в квартире погиб человек
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В пятницу в 15:40 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по ул. Автозаводской, 7, в Оболонском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
К месту вызова сразу же были направлены пожарных из ближайших пожарно-спасательных подразделений.
По прибытию было установлено, что пожар возник в одной из квартир на 9 этаже.
Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара.
В 16:23 пожар на площади 10 кв. м пожарные локализовали, а в 16:37 - ликвидирован.
Во время пожара бойцы обнаружили в квартире тело мужчины 1961 года.
В результате пожара сгорели личные вещи, повреждена мебель, межкомнатные двери, закопчены стены и потолок квартиры.
На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений Киевского гарнизона.
Причина возникновения пожара выясняется.
Напомним, в Павлограде горело общежитие: спасены 10 человек, из них трое детей.