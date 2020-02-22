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В Южной Корее количество заразившихся коронавирусом достигло 350 человек

В Южной Корее количество заразившихся коронавирусом достигло 350 человек

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло на 138 до 350 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что 91 заразившегося отправили в больницу в уезд Чхондо.

В пятницу, 21 февраля стало известно о втором случае смерти зараженного коронавирусом в Южной Корее. Речь идет о 54-летней женщине, которую ранее доставили из города Чондо в Пусан.

Напомним, в Южной Корее больна новый коронавирус женщина заразила прихожан церкви.

Количество инфицированных COVID-19 в Южной Корее превышала 200 человек, 2 города "на особом контроле".

Источник: УНН
Теги: Южная Корея, коронавирус
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