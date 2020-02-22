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В Днепре горел подвал жилого дома

В Днепре горел подвал жилого дома

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В субботу в 3:43 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Роторная Самарского района города Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По указанному адресу немедленно были направлены дежурные подразделения 19 и 25 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ДСНС в Днепропетровской области.

Прибыв на место пожара спасатели установили, что пожар возник в подвале 5-этажного жилого дома.

По прибытию установлено, что горел мусор на площади 5 кв. метров.

Сотрудники Службы спасения 101 вывели 10 жителей дома из задымленной зоны на свежий воздух.

Состояние здоровья удовлетворительное, а не госпитализированы. Погибших и пострадавших нет.

В 4:25 пожар локализован и в 4:55 ликвидирован.

К ликвидации привлечено 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Напомним, в Павлограде горело общежитие: спасены 10 человек, из них трое детей.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, пожары
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