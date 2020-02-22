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Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах

Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах

КИЕВ. 22 февраля. УНН. 22-24 февраля в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Карпатах в результате прохождения активного циклона, ожидается ухудшение погодных условий. Ожидается сильный ветер, дождь, снег и метели.

"В течение второй половины суток 23 февраля и в первую половину суток 24 февраля в Карпатах, в результате прохождения активного циклона, ожидается ухудшение погодных условий: сильный ветер (порывы до 25-40 м/с), дождь, мокрый снег, снег, метель", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на высокогорье ожидают роста снежного покрова на 20-30 сантиметров.

В связи с этим от походов в горы рекомендуют воздерживаться.

Напомним, синоптики спрогнозировали изменение погоды, ожидаются сильные осадки и ветер.

Источник: УНН
Теги: погода, Карпаты, лавины
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