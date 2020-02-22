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Зеленский отправил секретаря СНБО в Новые Санжары

Зеленский отправил секретаря СНБО в Новые Санжары

Владимир Зеленский

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов по поручению Президента Украины Владимира Зеленского вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области, где ранее произошли столкновения во время акции против размещения в поселке эвакуированных из пораженного коронавирусом китайского города Ухань. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов по поручению Президента Украины Владимира Зеленского вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Данилов подробно ознакомится с ситуацией, возникшей вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары".

20 февраля, после того, как стало известно, что в Новые Санжары привезут на 14-дневную обсервацию эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев, в поселке произошли протесты и столкновения.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Полтава и Полтавская область, эвакуация, коронавирус, Владимир Зеленский, Новые Санжары
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