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Суббота, 22 февраля 2020, 10:16 • Ярема Чуйко • 5805
Во Львовской области в результате пожара погиб мужчина
ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 февраля. УНН. В селе Корничи во Львовской области во время пожара погиб мужчина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.
"22 февраля в 4:12 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Корничи Самборского района в деревянном жилом доме. Прибыв на место пожара, из дома появлялся дым, осуществив разведку было вынесено тело мужчины 1958 года рождения, медики констатировали смерть", - говорится в сообщении.
Пожарные локализовали пожар в 4:36 и полностью ликвидировали в 5:39.
Огонь уничтожил жилой дом, сообщили в ГСЧС.
Причины возникновения пожара устанавливают правоохранители.
Напомним, в Киеве в результате пожара в квартире погиб мужчина.
Источник: УНН