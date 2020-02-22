Во Львовской области в результате пожара погиб мужчина

ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 февраля. УНН. В селе Корничи во Львовской области во время пожара погиб мужчина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.

"22 февраля в 4:12 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Корничи Самборского района в деревянном жилом доме. Прибыв на место пожара, из дома появлялся дым, осуществив разведку было вынесено тело мужчины 1958 года рождения, медики констатировали смерть", - говорится в сообщении.

Пожарные локализовали пожар в 4:36 и полностью ликвидировали в 5:39.

Огонь уничтожил жилой дом, сообщили в ГСЧС.

Причины возникновения пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, в Киеве в результате пожара в квартире погиб мужчина.