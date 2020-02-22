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Полиция Италии провела обыски у биатлонистов российской сборной

Полиция Италии провела обыски у биатлонистов российской сборной

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Итальянская полиция провела обыски в отеле, где разместилась сборная России по биатлону на время проведения чемпионата мира, российские дипломаты направили на помощь спортсменам сотрудника генконсульства, передает УНН со ссылкой на сообщение в Twitter посольства РФ в Италии.

"Генконсульство России в Милане проверяет информацию СМИ об обысках в номерах биатлонистов российской сборной, связывается с полицией для выяснения обстоятельств происходящего. В Антерсельву направлен сотрудник ГК России в Милане для оказания содействия нашим спортсменам на месте", - говорится в сообщении.

Ранее российские СМИ сообщили, что итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Сообщалось, что силовики нанесли визит спортсмену Александру Логинову и его личному тренеру Александру Касперовичу.

Как сообщал УНН, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира.

Источник: УНН
Теги: Россия, обыск, биатлон, Италия
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