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На первого нардепа открыли криминал из-за кнопкодавства

На первого нардепа открыли криминал из-за кнопкодавства

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Офис Генерального прокурора (ОГП) начал уголовное производство из-за неличного голосования народного депутата, после того как 21 февраля появилась информация о новом нардепе-кнопкодаве - Владиславе Поляке. Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.

"Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования вместо другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины 21 февраля 2020 года. Соответствующая информация была обнародована средствами массовой информации", - сообщили в прокуратуре.

Таким образом, отметили у Генпрокурора, внедрена в действие новелла Уголовного кодекса Украины относительно ответственности народных депутатов Украины по неличное голосования.

Сообщается, что досудебное расследование поручено следователям Центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Как сообщал УНН, в Верховной Раде Украины на пленарном заседании 21 февраля зафиксировали нового "беспартийного" нардепа-кнопкодава - Владислава Поляка.

Напомним, что закон об ответственности народных депутатов за неличное голосования вступил в силу 16 января 2020 года.

Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, кнопкодавство, уголовное производство, нардепы
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