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На столичной Европейской площади автомобиль влетел в клумбу

На столичной Европейской площади автомобиль влетел в клумбу

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. В центре Киева утром в субботу произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль влетел в клумбу, расположенную на Европейской площади, передает корреспондент УНН.

Так, забрать автомобиль приехал эвакуатор. Движение европейской площадью из-за ДТП не перекрывали.

Напомним, в столице вечером 17 февраля произошла авария с участием четырех автомобилей. По информации патрульной полиции города, ДТП совершила нетрезвая женщина за рулем.

В целом в течение суток 17 февраля в Киеве произошло 11 ДТП с пострадавшими.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев
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