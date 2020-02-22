На столичной Европейской площади автомобиль влетел в клумбу

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В центре Киева утром в субботу произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль влетел в клумбу, расположенную на Европейской площади, передает корреспондент УНН.

Так, забрать автомобиль приехал эвакуатор. Движение европейской площадью из-за ДТП не перекрывали.

Напомним, в столице вечером 17 февраля произошла авария с участием четырех автомобилей. По информации патрульной полиции города, ДТП совершила нетрезвая женщина за рулем.

В целом в течение суток 17 февраля в Киеве произошло 11 ДТП с пострадавшими.