В Новые Санжары прибыли эпидемиологи для сбора материала на коронавирус

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В санаторий Национальной гвардии "Новые Санжары", где находятся эвакуированные из Китая, прибыли эпидемиологи. Специалисты собрали материал из носовой полости украинцев и иностранцев, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, а также у членов экипажа спасательной миссии. Об этом в Facebook сообщил журналист Александр Махов, который находится в медицинском центре вместе с эвакуированными, передает УНН.

"На санбазу Нацгвардии прибыли эпидемиологи. Собирают материал из носовой полости на коронавирус у пассажиров самолета и членов экипажа спасательной миссии. Анализы отвезут в Киев в лабораторию. Я уже сдал. Немного неприятно, но терпимо", - написал журналист.

Напомним, самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.