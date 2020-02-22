Минздрав обнародовал статистику по смертности от коронавируса в мире

КИЕВ. 22 февраля. УНН. По состоянию на утро субботы, 22 февраля, из всех либораторно подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом COVID-19, 3% закончились смертью, в то время как 26,9% - выздоровлением. Об этом говорится в оперативных данных о распространении коронавирусной инфекции, обнародованных пресс-службой Минздрава Украины, передает УНН.

"По состоянию на утро 22 февраля 2020 года было зарегистрировано 77 661 случай заболевания COVID-19, из них 2360 (3,0%) закончились смертью, в то же время 20925 (26,9%) человек выздоровели. 82,0% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй", - говорится в сообщении.

Так, по данным Минздрава, за пределами Китая зафиксировано 1267 случаев в 27 странах мира.

В странах Европы зарегистрировано 64 случая (Германия - 16; Франция - 12; Великобритания - 9; Италия - 20; Россия - 2; Испания - 2; Финляндия, Швеция и Бельгия по одному случаю).

"В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, не зафиксировано", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Европе зафиксировали вторую смерть от коронавируса.