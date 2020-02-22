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Второй человек умер в Италии от коронавируса

Второй человек умер в Италии от коронавируса

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Жертвами нового коронавируса в Италии стал уже второй человек. Об этом сообщает итальянское издание ANSA, передает УНН.

"Вторая жертва коронавируса в Италии. Согласно данным из медицинских источников, это женщина, проживающая в Ломбардии, которая может быть связана со случаями в Кодоньо", - пишет издание.

Первой жертвой, как указано, стал 78-летний Адриано Тревизан, который скончался в больнице в Падуе, где он был госпитализирован вместе с другим человеком, инфицированным вирусом.

Таким образом, известно уже о трех смертях от коронавируса в Европе.

Напомним, ранее сообщалось о двух летальных случаях из-из коронавирус в Европе - по одному в Италии и Франции.

Источник: УНН
Теги: смерть, Италия, коронавирус
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