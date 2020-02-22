Вблизи Львова грузовой поезд насмерть сбил женщину

ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 февраля. УНН. Неподалеку от Львова грузовой поезд смертельно травмировал пенсионерку. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.

"21 февраля в 11:32 часов на перегоне "Сихов-Давидовˮ Львовской железной дороги поездом №3502 в составе 12 вагонов была смертельно травмирована (смерть до приезда скорой медицинской помощи) жительница села Давидов Пустомытовского района 1944 года рождения. В результате происшествия было задержано движение трех поездов на 1 ч. 50 мин.", - сообщили в департаменте.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, пассажирский поезд в Черниговской области насмерть сбил мужчину.