Дело Гандзюк: болгарский суд разрешил экстрадировать Левина в Украину

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Бургасский окружной суд в Болгарии разрешил экстрадицию гражданина Украины Алексея Левина и распорядился передать его компетентным органам Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Бургасский районный суд разрешил экстрадицию гражданина Украины Алексея Л. и обязал передать запрашиваемое лицо компетентным органам Украины. Алексея Л. разыскивают в Украине... по обвинению в тяжком преступлении против личности", - говорится в сообщении суда.

В суде указали, что задержанный фигурирует в деле нападения на гражданку Украины К.Г. 31 июля 2018 года, в результате чего потерпевшая скончалась в результате ожогов 40% поверхности ее тела 4 ноября 2018 года.

Как отмечается, судьи пришли к выводу, что преступление, которое инкриминируется Левину, "не считается политическим и не является военным преступлением". Также отмечается, что "нет никаких оснований или доказательств того, что человек будет подвергнут насилию, пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство наказанию в Украине или что его или ее права, связанные с уголовным преследованием в соответствии с требованиями международного права, не гарантируются".

Решение окружного суда города Бургаса может быть обжаловано в течение семи дней в апелляционном суде.

Напомним, по информации Офиса Генерального прокурора Украины, документы, необходимые для экстрадиции задержанного Алексея Левина в Украину, были переданы правоохранительным органам Болгарии лично заместителем Генерального прокурора Виктором Трепаком 24 января 2020-го.