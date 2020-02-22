ООС: с начала суток уже три вражеских обстрела на Донбассе

КИЕВ. 22 февраля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано уже три вражеских обстрела, боевых потерь со стороны украинских сил вследствие обстрелов противника нет. Об этом сообщил во время брифинга в субботу представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара, передает УНН.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, враг трижды нарушил режим прекращения огня на донецком направлении", - сообщил представитель МОУ.

По его данным, грубо нарушая минские договоренности, враг выпустил 9 мин 120 калибра по украинским позициям неподалеку Новомихайловки, а со станкового противотанкового гранатомета совершил 3 выстрела по украинским защитникам вблизи Марьинки.

Также, утром, в течение 40 минут, со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, оккупационные войска обстреляли украинские позиции неподалеку Красногоровки, добавил он.

"По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрелов противника нет", - отметил представитель Минобороны.

Он также сообщил, что 21 февраля в результате обстрелов противника ранение получил 1 украинский военный. Он был оперативно доставлен в военно-медицинское учреждение, ему оказана необходимая помощь.

Напомним, у Новотошковского враг попытался прорваться через линию соприкосновения.