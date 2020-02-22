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Суд избирает меру пресечения мужчине, задержанному во время столкновений в Новых Санжарах
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Суд начал избрание меры пресечения задержанному во время столкновений в Новых Санжарах

Суд начал избрание меры пресечения задержанному во время столкновений в Новых Санжарах

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Октябрьский районный суд Полтавы начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения мужчине, который подозревается в попытке наезда на сотрудников Нацгвардии во время столкновений в Новых Санжарах, где 20 февраля протестовали против размещения эвакуированных из Китая граждан, передает кореспондет УНН.

Так, суд начал избрание меры пресечения жителю Новых Санжар.

Также прокуратура просит суд применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Напомним, во время беспорядков в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских и гражданский.

Самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.

Источник: УНН
Теги: суд, Полтава и Полтавская область, эвакуация, коронавирус, Новые Санжары
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