Регистрация | Вход |
USD: 24,48 -0,0454  EUR: 26,42 -0,0613 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 22 февраля 2020 14:08
Получить тестовый доступ
Суд избирает меру пресечения мужчине, задержанному во время столкновений в Новых Санжарах
Эксклюзивные новости УНН
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
5040
Версия для печати

За попытку наезда "Нивой" на нагвардейцев в Новых Санжарах мужчине просят арест

За попытку наезда "Нивой" на нагвардейцев в Новых Санжарах мужчине просят арест

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сторона обвинения будет настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей для мужчины, который направил "Ниву" в строй нагвардейцев в Новых Санжарах во время протестов против размещения эвакуированных из Китая граждан. Об этом на брифинге в Новых Санжарах сказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, передает корреспондент УНН.

"Речь идет о задержанном, который был задержан в порядке статьи 208 УПК и обвиняется в угрозе насилия в отношении работника правоохранительного органа и обвиняется по 345 статье Уголовного кодекса Украины. Сегодня для него будет избираться судом мера пресечения, и мы настаиваем, чтобы эта мера был содержание под стражей", - сказал Варченко.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков ранее заявил, что на данный момент задержан мужчина, который направил "Ниву" в строй нагвардейцев в Новых Санжарах. Однако в ближайшие сутки объявить подозрение могут еще 6, среди них те, кто бросали камни в полицейского, в автобусы, активно бились и словесно угрожали.

Самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.

Источник: УНН
Теги: Полтава и Полтавская область, аресты, эвакуация, коронавирус, Новые Санжары
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.