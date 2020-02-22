Протесты против размещения эвакуированных из Китая будут расследовать в нескольких областях - Данилов
Алексей Данилов
КИЕВ. 22 февраля. УНН. На остальной территории Украины, где проходили акции против размещения украинских граждан, эвакуированных из Китая на фоне вспышки коронавируса, будет проводиться расследование указанных событий. Об этом на брифинге в Новых Санжарах сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.
"Нам очень жаль потому, что происходило на остальной территории - Тернопольской, Львовской области, когда в этом даже принимали участие святые отцы - это немножко выходит за определенную границу", - сказал секретарь СНБО.
На вопрос журналиста о том, будет ли в этих областях тоже проведено расследование, он ответил: "Конечно".
"Где происходили эти процессы - обязательно будет дана правовая оценка", - заявил Данилов.
Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко при этом напомнил, что одно из уголовных производств после событий в Новых Санжарах было начато по статье 161 УКУ.
"Это дискриминация граждан в зависимости от различных обстоятельств. В данном случае мы понимаем, что идет дискриминация граждан, которые должны получить помощь от государства. Поэтому не исключено, мы можем говорить, что могут нести ответственность, возможно по этой статье, возможно с другими, в том числе те, кто подстрекал к бесчеловечному отношению к гражданам и в других областях", - добавил он.
Напомним, самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.