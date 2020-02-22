Избрание меры пресечения задержанному в Новых Санжарах: суд удалился в совещательную комнату

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Октябрьский районный суд Полтавы, который рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения мужчине, задержанному во время столкновений в Новых Санжарах, где 20 февраля протестовали против размещения эвакуированных из Китая граждан, удалился в совещательную комнату, передает кореспондет УНН.

"Суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения", - сказал судья.

Как сообщалось, прокуратура настаивает на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Напомним, во время беспорядков в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских и гражданский.

Самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.