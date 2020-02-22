Сегодня эвакуированные из Уханя сдают кровь для теста на коронавирус

КИЕВ. 22 февраля. УНН. С помощью украинской тест-системы для выявления коронавируса будет проводиться мониторинг эвакуированных из Китая каждые три дня. Сегодня состоится забор крови у этих людей для такого теста. Об этом в пятницу, 22 февраля, на брифинге в Киеве заявил заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний момент разработано украинскую тест-систему, и с помощью этой тест-системы будет проводиться мониторинг каждые три дня. Кроме этого, уже было несколько поставок с помощью ВОЗ. Сейчас сегодня продолжается таможенное оформление очередной партии иностранных тест-систем", - сказал Коваль.

Ранее во время брифинга в Новых Санжарах секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что, как те лица, которые находятся в помещениях санатория, так и люди, кто находится в секторе, который обеспечивает охрану и остальные вопросы, раз в три дня будут проходить в киевской лаборатории исследования.

"Сегодня происходит забор крови у людей, которые сейчас находятся в обсервации, с целью дальнейшего тестирования этой крови", - добавил замминистра.

Напомним, самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.