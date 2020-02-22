В СНБО прокомментировали вероятность, что инкубационный период коронавируса дольше 14 дней

КИЕВ. 22 февраля. УНН. На сегодня увеличения сроков инкубационного периода COVID-19 нет, и 14 дней - это инкубационный период для этого коронавируса. Об этом на брифинге в Новых Санжарах сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

"Есть четкое понимание. Есть наши специалисты, есть специалисты во всем мире. Я могу сказать, что они друг с другом общаются. 14 дней на сегодняшний день - это тот (инкубационный - ред.) период, для этого коронавируса. У нас есть вирусологи, они общаются со всеми мировыми учеными, все лаборатории между собой имеют контакты. Никаких увеличений срока, чем 2 недели, на сегодня не существует", - сказал Данилов.

Отметим, ранее появилась информация, что инкубационный период коронавируса COVID-19 может быть гораздо дольше 14 дней.

Как сообщал УНН, по состоянию на утро субботы, 22 февраля, из всех либораторно подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом COVID-19, 3% закончились смертью, в то время как 26,9% - выздоровлением.