У Зеленского раскритиковали "геополитические амбиции" Путина - Washington Examiner

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Предположение президента России Владимира Путина о том, что Россия и Украина имеют общий потенциал стать "глобальным конкурентом для Европы", вызвало критику со стороны Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Washington Examiner, передает УНН.

"Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров. Эти отношения основаны на отношениях людей, которые живут, работают, творят и стремятся к миру по обе стороны границы", - заявил Офис Зеленского в ответ на запрос издания.

Также у Зеленского отреагировали на слова Путина о создании Православной церкви Украины.

"В Украине церковь и государство разделены. Недавнее объединение Православной Церкви в Украине было решением исключительно народа, инициированного конгрегацией, в соответствии с правилами церкви и узаконенного церковным документом Томос", - говорится в заявлении офиса.

Ранее Путин в интервью агентству ТАСС заявил, что сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, так как “создает им глобального конкурента".