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Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА после протестов из-за эвакуированных из Китая

Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА после протестов из-за эвакуированных из Китая

Владимир Зеленский

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля в связи с ситуацией, возникшей в области из-за возвращения украинцев из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности Президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении ОП.

Отметим, 18 февраля в Тернопольскйо области устроили голосование по размещению эвакуированных из Китая украинцев на территории санатория "Медоборы". Депутаты сельсовета проголосовали против, несмотря на то, что подтвержденной информации о местах размещения эвакуированных не было вообще.

Кроме того, по информации местных СМИ, на въезде в санаторий "Медоборы" недалеко от Тернополя митингующие 20 февраля провели молебен из-за возможности размещения в санатории эвакуированных из Китая украинцев.

Напомним, 20 февраля самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.

Источник: УНН
Теги: ОГА, отставка, Тернополь и Тернопольская область, эвакуация, коронавирус, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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