Иран заявил о еще одной смерти от коронавируса

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Власти Ирана сообщили о 10 новых выявленных зараженных коронавирусом COVID-19 людях, один из которых умер, в результате чего общее количество смертей в Исламской Республике достигло пяти, а количество инфицированных - 28, передает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

"У нас есть 10 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Один из новых больных, к сожалению, умер", - заявил официальный представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур по государственному телевидению.

Он отметил, что восемь из десяти новых пациентов были госпитализированы в Куме, двое - в Тегеране.

Как сообщал УНН, власти Ирана 21 февраля сообщили о двух умерших от коронавируса COVID-19 и 13 новых больных.