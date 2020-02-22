Поезд, пассажирку которого проверяли на коронавирус, вернулся из РФ в Украину и прошел санобработку

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Поезд, вагон с которого накануне оставляли на карантин в России из-за гражданки Китая с высокой температурой, прошел профилактическую санитарную обработку на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, передает УНН.

"По состоянию на сегодня поезд полным составом прибыл на вокзал Киев-Пассажирский включая 11-й вагон, которым путешествовала китаянка и который был отцеплен на станции Брянск-Орловский до проведения медицинского осмотра и необходимых тестов. Несмотря на то, что тесты на коронавирус были отрицательными и тот факт, что поезд прошел санитарную обработку на территории РФ, Укрзализныця... провела дополнительную профилактическую обработку СЭС всех вагонов поезда", - сообщили в министерстве.

Также отмечается, что в настоящее время продолжается полная замена съемного инветаря и спальных комплектов - матрасов, подушек и тому подобное.

Напомним, все пассажиры из вагона поезда "Киев-Москва", который оставили на карантин из-за гражданки Китая с высокой температурой, в том числе и граждан Украины, здоровые.

Как сообщал УНН, раньше 21 февраля появилась информация о том, что пассажирку с симптомами респираторного заболевания выявлено во время прохождения таможенно-пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка (РФ). С целью исключения подозрения на коронавирус, вагон поезда, в котором путешествовала китаянка, был отцеплен на станции Брянск.