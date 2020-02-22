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На металлургическом комбинате в Мариуполе погибла машинистка

На металлургическом комбинате в Мариуполе погибла машинистка

КИЕВ. 22 февраля. УНН. На металлургическом комбинате в Мариуполе Донецкой области погибла машинистка, по этому поводу начато уголовное производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.

"Под процессуальным руководством Мариупольской местной прокуратуры № 2 проводится досудебное расследование по факту гибели машиниста конвейера на территории аглофабрики частного акционерного общества "ММК им. Ильича". Установлено, что 21 февраля 2020 года, около 18:10, на решетке конвейера, расположенного на территории указанного предприятия, обнаружен труп 57-летней машинистки с множественными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по предварительной правовой квалификации по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.

Напомним, рихтовочная машина смертельно травмировала машиниста в Тернопольской области.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Мариуполь, прокуратура, смерть, металлургический комбинат
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