Экс-служащего Ощадбанка заподозрили в махинациях с открытием счетов

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Бывшего служащего государственного Ощадбанка подозревают в подделке документов при открытии счетов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 6 совместно с ГУ КЗЭ СБУ сообщено о подозрении бывшему начальнику сектора банковской безопасности АО "Ощадбанк" в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что бывший начальник сектора банковской безопасности АО "Ощадбанк" подделывал официальные документы, а именно - расписки об открытии банковского счета и выпуске карты путем подписания указанных расписок вместо лица, указанного в договоре об открытии счета.

"В результате на имя лиц, не обращавшихся в финансовое учреждение, были открыты карточные счета, на которые в дальнейшем зачислялись средства с целью дальнейшего обналичивания. Общий оборот денежных средств по указанным счетам составил около 80 млн гривен", - добавили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

Устанавливаются источники происхождения средств и другие обстоятельства использования счетов, открытых в противоправный способ.

Напомним, в декабре должностным лицам Ощадбанка сообщили о подозрении в присвоении 2,2 млн грн.