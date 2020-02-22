Минздрав снова сообщил о состоянии людей на обсервации в Новых Санжарах: все чувствуют себя хорошо

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Все эвакуированные из пораженного коронавирусом китайского города Ухань, размещенные в медцентре "Новые Санжары", по информации на послеобеденную пору субботы чувствуют себя хорошо и не имеют никаких симптомов острых респираторных инфекций. Об этом говорится в сообщении Минздрава Украины в Facebook, передает УНН.

В Минздраве отметили, что все эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица проходят медицинское обследование дважды в день.

"Сейчас все люди, находящиеся в обсервации, чувствуют себя хорошо и не имеют никаких симптомов острых респираторных инфекций", - добавили в министерстве.

"Эпидемиологи провели забор образцов у людей, находящихся в обсервации, чтобы иметь возможность сделать тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Все образцы будут доставлены в город Киев", - говорится в сообщении.

Также Минздрав Украины призвал отдавать предпочтение достоверным и проверенным источникам информации о COVID-19. Ведь вместе с достоверными данными о новом коронавирусе в медиа и социальных сетях распространяются множество мифов и фейков, добавили в ведомстве.

Добавим, спецрейсом из пораженного коронавирусом китайского города Ухань в Украину прибыли в целом 94 человека, из которых 22 человека - члены экипажа и сопровождающего медицинского персонала, а также 72 пассажира. Среди пассажиров, которых направили на обсервацию, 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Среди эвакуированных украинцев из Китая есть семья с 8-летним сыном.

Напомним, собранный биоматериал у эвакуированных из Китая сегодня, 22 февраля, отправят самолетом в Киев на анализ.

20 февраля самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.