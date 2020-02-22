Полиция открыла производство из-за самоубийства мужчины под Киевом

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Полиция Киевской области расследует факт самоубийства киевлянина в селе Чайки под Киевом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Сообщение по спецлинии 102 поступило от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы", - говорится в сообщении.

По указанному адресу работала следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции.

"Там полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки "Jericho 941 PSL", патроны и гильзу. По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам", - добавили в полиции.

Тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой "Самоубийство". Полицейские устанавливают все обстоятельства трагического происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, как УНН стало известно из собственных источников, в доме, принадлежащем эксминистру иностранных дел Леониду Кожаре, в селе Чайки под Киевом, было совершено самоубийство. Происшествие случилось около 22 часов 21 февраля. Мужчина 1963 года застрелился из пистолета Jericho, зарегистрированного на Кожару. По информации источников УНН, погибший - Старицкий Сергей Геннадиевич, 1963 года рождения.