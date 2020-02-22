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В ДТП в Киевской области получил травмы 9-месячный младенец

В ДТП в Киевской области получил травмы 9-месячный младенец

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Киевской области произошла дорожная авария, где получили травмы 9-месячный ребенок и четверо взрослых. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

ДТП с участием двух автомобилей произошло в селе Путровка около полуночи. По предварительным данным, транспортные средства столкнулись, когда водитель автомобиля Volkswagen начал совершать маневр поворота налево, и в это время по встречной полосе главной дороги двигался автомобиль Fiat Tipo.

"В результате аварии пассажиры первого автомобиля 9-месячный ребенок, две женщины 25- и 50-летнего возраста, все жители Киева, получили травмы. Также водитель второй машины 34-летний и его 29-летняя жена, местные жители, получили телесные повреждения. Все пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, во Львове нетрезвый водитель снес 18 метров парапета и влетел в остановку.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киевская область, младенец
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