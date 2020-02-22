Украина снова сможет эвакуировать граждан из Уханя в случае достаточного количества заявок - Геращенко

КИЕВ. 22 февраля. УНН. При условии, что будет получено достаточное количество заявок от граждан Украины из города Ухань и провинции Хубэй в Китае с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова. Об этом на брифинге в субботу заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Антон Геращенко добавил, что если будет достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова", - сообщили в пресс-службе.

По словам Геращенко, сегодня в Новых Санжарах все спокойно, нет никаких митингов и акций протеста. "Сотрудники Нацполиции и Нацгвардии взяли в кольцо санаторий и полностью контролируют режим. Если кто-то незаконным образом попадет в зону обсервации, то останется там на 14 дней", - добавил Геращенко.

Напомним, сейчас в полиции готовятся подозрения и админпротоколы 23 лицам, которые были задержаны в день массовых беспорядков. В общем возбуждено 5 уголовных статей - перекрытие транспортных магистралей, массовые незаконные акции, угрозы и нападения на сотрудников полиции, разжигание межнациональной розни.

20 февраля самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.

Сегодня, 22 февраля, суд отправил одного из задержанных во время столкновений в Новых Санжарах под ночной домашний арест.