Скалецкая рассказала, покидала ли "Новые Санжары"

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что прибыла в поселок Новые Санжары вечером в четверг, 20 февраля, ночь и первую пятницу провела в Полтавской области, и только после этого днем в пятницу, 21 февраля, зашла на территорию санатория "Новые Санжары", который не сможет оставить 14 дней. Об этом министр написала у себя в Facebook, передает УНН.

"Уважаемые журналисты, политики и другие люди рассказывают, как "Скалецкая зашла к инфицированным, потом полетела в Киев, заразила там всех и снова вернулась в Санжары". Я прибыла в поселок Новые Санжары в четверг, 20 февраля, вечером вместе с премьер-министром. Ночь и первую половину следующего дня я провела в Полтавской области, проверяя готовность медучреждений к любому развитию событий. Только после этого днем в пятницу, 21 февраля, я зашла на территорию санатория "Новые Санжары", где нахожусь и откуда смогу выйти только вместе со всеми", - написала Скалецкая.

Под вечер Скалецкая в Facebook также сообщила: "У нас все хорошо. Все здоровы. Мы с коллегами из Министерства здравоохранения все время на связи. Сегодня за день было несколько совещаний по скайпу".

Напомним, 20 февраля Скалецкая сообщила, что решила присоединиться к эвакуированным украинцам в обсервации в Новых Санжарах.

Позже начальник медцентра Александр Блинов сообщил журналистам, что министр здравоохранения покинула территорию "Новых Санжар" в Полтавской области.



Комментируя эту информацию, заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщили, что Скалецкая не оставляла места обсервации.