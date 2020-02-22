Верка Сердючка открыла финал нацотбора Евровидения

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В субботу вечером в Украине стартовал финал национального отбора на музыкальный конкурс "Евровидение" - выступлением звезды украинской эстрады Верки Сердючки, передает УНН.

Верка Сердючка открыла своим выступлением прямой эфир национального отбора.

Приглашенными звездами финала национального отбора на Евровидение-2020 в общем будут Джамала, Тина Кароль и Верка Сердючка.

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Как отмечается, Тина Кароль покажет специально подготовленный шоу-номер. А Джамала представит телевизионную премьеру песни "Жали", написанную совместно с хип-хоп исполнительницей alyona alyona.

Напомним, в финал национального отбора попали Krut, JERRY HEIL, Gо_A, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @v_serduchka открывает финал национального отбора Публикация от Eurovision Ukraine (@ eurovision.ua) 22 Фев 2020 в 9:08 PST