"Зоря" победила "Мариуполь" в первом матче после возобновления УПЛ

КИЕВ. 22 февраля. УНН. "Мариуполь" на домашней арене в присутствии 1570 болельщиков приняли луганскую "Зорю" во встрече 19 тура чемпионата Украины по футболу, передает корреспондент УНН.

Дебютный матч нового года не разочаровал, а все самое интересное произошло во втором тайме. На 62 минуте матча прострел Тимчика завершился попаданием черногорского нападающего Перовича. После этого Богдан Леднев нанес результативный удар со штрафного. Потеря мяча на своей половине поля игроком гостевой команды привела к голу в быстром выпаде Дмитрия Мышнева - 1:2.

Примечательно, что в УПЛ "Мариуполь" с 2015 года, если на своем поле забивал голы "Зоре", то не менее двух мячей за игру. На этот раз традиция прервалась, как и беспроигрышная домашняя серия азовцев, которая продолжалась в УПЛ с 20 октября в течение пяти игр.

Добавим, в турнирной таблице "Зоря" с 37 очками сохранила 3 место, а "Мариуполь" идет 6-м (22).

Напомним, двумя матчами возобновится сезон УПЛ после зимней паузы.