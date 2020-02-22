Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 23 февраля 2020 02:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
9645
Версия для печати

Украинцев с поезда "Киев-Москва", пассажирку которого проверяли на коронавирус, отпустили из больницы

Украинцев с поезда "Киев-Москва", пассажирку которого проверяли на коронавирус, отпустили из больницы

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Украинцев из вагона поезда "Киев-Москва", пассажирку которого проверяли на коронавирус в России, отпустили из больницы. Об этом сообщили УНН в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

"Исследование образцов, взятых у гражданки Китая, которая 20-21 февраля путешествовала поездом "Киев-Москва", показало, что она не инфицирована новым коронавирусом. Поэтому, одиннадцать украинцев, которые путешествовали в том же вагоне, что и гражданка КНР, и два бортпроводника-украинца, которые обслуживали этот вагон, также не являются инфицированными. Отцепленный вагон с пассажирами сегодня, 22 февраля, ночью был отправлен в Киев. Госпитализированных украинцев отпустили из больницы", - указали в правительстве.

В течение всего времени посольство Украины в Москве, как сообщается, предоставляло украинцам всю необходимую помощь, в частности, горячее питание.

Ранее в МИД сообщили, что все люди из вагона поезда "Киев-Москва", пассажирку которого проверяли на коронавирус, здоровы.

Как сообщал УНН, 21 февраля появилась информация о том, что пассажирку с симптомами респираторного заболевания выявлено во время прохождения таможенно-пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка (РФ). С целью исключения подозрения на коронавирус, вагон поезда, в котором путешествовала китаянка, был отцеплен на станции Брянск.

В вагоне поезда находились и граждане Украины.

Поезд, пассажирку которого проверяли на коронавирус, вернулся из РФ в Украину и прошел санобработку.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, поезд, коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.