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Вверх ногами: глава Минюста Малюська опубликовал новое фото

Вверх ногами: глава Минюста Малюська опубликовал новое фото

Денис Малюська

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська опубликовал очередную фотографию, на которой он в кабинете стоит на руках, а перед ним стоит открытая книга. Фото он опубликовал в субботу в Facebook, передает УНН.

"Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать", - подписал министр фотографию.

Добавим, Малюська неоднократно публиковал фотографии о том, как проводит время. В декабре он отреагировал на информацию о своей отставке, и выложил необычное фото на своей странице в Facebook. Так, на фото видно стол, на котором лежит пара черных ботинок.

Позже, на фоне информации о том, что Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке, Малюська поддержал главу правительства - забравшись под стол, фото чего он также опубликовал.

В феврале Малюська показал, как отмечает День влюбленных.

Источник: УНН
Теги: фото, Минюст, Денис Малюська
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