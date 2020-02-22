На выборах в парламент Ирана лидирует оппозиция и сторонники жесткого курса

КИЕВ. 22 февраля. УНН. На парламентских выборах в Иране лидируют консерваторы и сторонники жесткого курса, которые находятся в оппозиции к действующему президенту страны Хасану Роухани. Согласно обнародованным в субботу, 22 февраля, первым предварительным результатам, противники Роухани имеют очевидное преимущество, прежде всего в столице страны Тегеране. Об этом пишет DW, передает УНН.

30 парламентских мест, за которые соревнуются в иранской столице кандидаты, политически очень важными, отмечает издание. Уже сейчас главе оппозиции Мохаммаду-Багер Галибаф прочат уверенную победу и место главы иранского парламента. По последним данным, бывший глава полиции и экс-мэр Тегерана набирает больше голосов.

В провинциях страны также лидируют представители консерваторов и сторонники жесткого курса. Таким образом, они имеют очень хорошие шансы впервые за семь лет снова выиграть выборы.

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Выборы в однопалатный парламент Ирана — Исламского консультативного совета — произошли накануне, 21 февраля. Они стали одиннадцатым в Иране после победы в стране Исламской революции 1978-79 годов. На 290 депутатских мандатов претендовали более семь тысяч кандидатов, допущенных Советом стражей конституции, в том числе около десятка представителей религиозных меньшинств Ирана. После того, как Совет стражей конституции отклонила кандидатуры 75 процентов умеренных кандидатов, поддерживающих президента Роухани, наблюдатели начали говорить о хороших шансах оппозиционного лагеря.

Голосование проходило на 208 избирательных округах, охватывающих 31 провинцию Ирана. По данным иранских СМИ, в выборах имели право принять участие чуть более 57,9 миллиона человек, из которых почти девять миллионов — в Тегеране. Депутатов однопалатного иранского парламента избирают на четырехлетний срок. В больших городах подсчет голосов может уйти до трех дней. В связи с этим объявления окончательных результатов выборов ожидают в понедельник, 24 февраля.

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Для избрания в первом туре кандидаты должны набрать в округе не менее 20 процентов голосов принявших участие в выборах. В противном случае им придется участвовать во втором туре, который должен состояться в апреле.