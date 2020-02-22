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АПЛ "Челси" праздновал победу в лондонском дерби

АПЛ "Челси" праздновал победу в лондонском дерби

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Лондонский "Челси" вышел победителем из противостояния с "Тоттенхэмом" на "Стэмфорд Бридж" в баталии 27 тура АПЛ, передает корреспондент УНН.

Хозяева провели мощную быструю атаку на 15 минуте. В итоге с третьего удара по воротам, мяч влетел в сетку от Оливье Жиру.

Второй тайм также начался с гола от “Челси” — Маркос Алонсо ударом низом с левой поцелил в угол ворот. На 81 минуте Ло Челси сыграл грубо, наступив на ногу сопернику, но после видео повтора (“VAR”) рефери решил наградить игрока “Тоттенхэма” лишь желтой карточкой. На 89 минуте Рудигер отметился автоголом, который не повлиял на итоговый результат — 2:1.

Добавим, что команды соседствуют в таблице и ведут борьбу за выход в Лигу чемпионов “Челси” 4-й из 44 очками, а “Тоттенхэм” отстает на 4 балла.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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