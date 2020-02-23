Турция, Франция, Германия и Россия: Эрдоган анонсировал саммит по Сирии

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал проведение 5 марта саммита по Сирии с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина. С ними он хочет обсудить ситуацию в охваченной боями провинции Идлиб, заявил Эрдоган в субботу, 22 февраля, в турецком городе Измир, сообщает DW, передает УНН.

По словам турецкого президента, накануне во время телефонных разговоров с Путиным, Меркель и Макрона он выразил свою решимость по урегулированию ситуации в Идлибе. “Мы снова встретимся 5 марта и обсудим эти проблемы”, — подчеркнул Эрдоган. При этом места проведения саммита он не назвал.

Между тем турецкие военные в субботу обстреляли 21 цель в Идлибе в ответ на гибель своего военнослужащего, сообщает турецкое информагентство Anadolu. Согласно заявлению Минобороны Турции, удары по объектам нанесли в ответ на танковый обстрел турецких позиций на северо-западе Сирии. Один турецкий военнослужащий получил тяжелые ранения в результате сирийского обстрела и скончался по дороге в больницу.

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Напомним, с декабря 2019 года войска сирийского президента Башара Асада, которого поддерживает Россия и Иран, проводят наступательную операцию в сирийской провинции Идлиб. Это — единственная территория Сирии, которая оставалась под контролем исламистов и вооруженных отрядов сирийской оппозиции.

Ранее Анкара предостерегала Дамаск от дальнейшего наступления в Идлибе. Турция, в свою очередь, поддерживает отряды сирийской оппозиции.