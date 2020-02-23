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Покер в исполнении Месси: "Барселона" разгромила аутсайдера Примеры

Покер в исполнении Месси: "Барселона" разгромила аутсайдера Примеры

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Чемпионат Испании по футболу — Примера, продолжилась противостоянием каталонской “Барселоны” с “Эйбар”, сообщает УНН со ссылкой на сайт Примеры.

Удивительно результативное выступление продемонстрировал неизменный лидер нападения “блаугранос” Лионель Месси, который по состоянию на 40 минуту оформил хет-трик. На этом аргентинец не остановился и отметился покером благодаря голу на 87 минуте. В конце игры Артур установил окончательные цифры на табло “Камп Ноу” — 5:0.

Заметим, что данный покер стал для Месси 5-м в Примере (дважды в 2011-12 годах, 2012-13 и 2017-18 годах).

Добавим, каталонцы набрали 55 очков и вышли в лидеры Примеры, получив 4 подряд победу в чемпионате. В следующем туре они сыграют с “Реалом”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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