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В Запорожье убили криминального авторитета по прозвищу "Сарван"

В Запорожье убили криминального авторитета по прозвищу "Сарван"

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 23 февраля. УНН. В субботу вечером в Запорожье ножом в грудь убили мужчину 1968 года рождения. Об этом корреспонденту УНН сообщила руководительница отдела коммуникации ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик.

Как стало известно УНН из собственных источников, погибший был влиятельным криминальным авторитетом по кличке “Сарван”. Мужчина был азербайджанцем по национальности.

Известно, что в последнее время он передвигался с охраной. Но сегодня, по пока неизвестным причинам, он пострадал от нападающего с ножом.

У кольца на Нижней Хортице в Запорожье “Сарван” выбежал к таксистам уже окрававленный, после ножевых ранений. Затем упал на землю. А позже скончался в карете скорой помощи.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств и причастных к совершению данного уголовного преступления.

Напомним, суд в Запорожье под стражу криминального авторитета Анисимова.

Источник: УНН
Теги: убийство, Запорожье и Запорожская область, криминал
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