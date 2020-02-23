Криклий: Украина работает над либерализацией перевозок с Венгрией

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Министерство инфраструктуры работает над либерализацией автомобильных перевозок между Украиной и Венгрией в ближайшей перспективе. Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий по результатам встречи с Государственным секретарем по вопросам транспорта Министерства инноваций технологий Венгрии Ласло Мошоци, передает УНН со ссылкой на сайт Мининфраструктуры.

Отмечается, что стороны обсудили либерализацию условий выполнения автомобильных перевозок между Украиной и Венгрией, реализацию совместных инфраструктурных проектов.

Криклий отметил важность для развития украинского-венгерского транспортного диалога встречи представителей правительств двух стран.

“Развитие сотрудничества между Украиной и Венгрией имеет положительную динамику. Украинской строной разработан проект Протокола о внесении изменений в действующую двустороннее соглашения о международном автомобильном сообщении, которым предусматривается либерализация двусторонних и транзитных грузовых перевозок и нерегулярных пассажирских перевозок. Надо также отвечать требованиям времени — делать транспортные коридоры цифровыми, а это значит, что бумажные разрешения на перевозку должны быть заменены удобными электронными сервисами”, — подчеркнул Криклий.

Глава Министерства также сообщил, что сейчас прорабатывается реализация совместных проектов, направленных на улучшение приграничной транспортной инфраструктуры, в частности, строительство объездной автомобильной дороги г. Берегово и с. Астей к МАПП “Лужники” и мостовой переход в международном-автомобильном пункте пропуска “Захонь — Чоп”.

“Украина и Венгрия являются важными участниками „Инициативы трех морей“. И развитие транспортного сообщения между нашими странами будет способствовать реализации трансграничных стратегических проектов по международной логистике по осям Восток-Запад и Север-Юг”, — подчеркнул Криклий.

Министр инноваций и технологий Венгрии Ласло Мошоци отметил динамичное развитие сотрудничества между Венгрией и Украиной в области транспортной инфраструктуры и отметил важность сочетания транспортных коридоров обеих стран.

Ранее Министры инфраструктуры Украины и Польши обсудили вопросы разрешений по международным автомобильным перевозкам.